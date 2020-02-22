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إلغاء وتأجيل مباريات في إيطاليا بسبب فيروس كورونا

07:35 م السبت 22 فبراير 2020
إلغاء وتأجيل مباريات في إيطاليا بسبب فيروس كورونا

فيروس كورونا

روما - أ ش أ

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، عن تأجيل مباراة اسكولي مع كريمونيسي في دوري الدرجة الثانية بعد تسجيل حالة عدوى إيجابية بفيروس كورونا في مدينة كريمونا.

وفي سياق متصل، أوضح الحساب الرسمي لرابطة دوري الدرجة الثانية الإيطالي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عدم وضع المباراة في أجندة المباريات المقررة اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، قررت رابطة دوري الدرجة الثانية الإيطالي الغاء مباراة في دوري الشباب بين كريمونيسي وبريشيا.

يشار إلى أن إيطاليا تعاني من جراء تفشي فيروس كورونا بحالتي وفاة و30 حالة إصابة.

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فيروس كورونا الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيطاليا مدينة كريمونا

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