واشنطن تشيد بجهود كييف في مكافحة الفساد

كييف - أ ش أ

أكد وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، اليوم السبت، أهمية الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لبلاده، جاء ذلك عقب اجتماعه مع نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون أمس في واشنطن.

وذكر بريستايكو، في تغريدة اليوم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أن دعم الولايات المتحدة الراسخ لأوكرانيا لا يزال أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لنا".. مُشيرًا إلى أن الإصلاحات الجديدة التي أجريت لم تقتصر فقط على كييف، واصفًا ذلك بـ"الأمر الملهم".. حسبما أوردت وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية.

من جانبه، أعرب بيجون عن ترحيب بلاده بالتقدم الذي أحرزته كييف في مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية وتأكيد التزامها بالتوصل إلى تسوية سلمية للصراع القائم في دونباس.

يُشار إلى أن الجانبين أكدا رغبتهما المتبادلة في التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الروسي-الاوكراني فيما يخص الوضع في دونباس. كما بحثا أيضًا فرص تعزيز "التكامل الأوكراني الأوروبي-الأطلسي" في مجالات الدفاع والتجارة والاستثمار، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

جدير بالذكر أن بريستايكو توجه إلى واشنطن، أول أمس الخميس، حيث شارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة وضع الأراضي الأوكرانية المتنازع عليها.