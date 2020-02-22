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الرئيس الفلسطيني يؤكد دعم المؤسسات العاملة في القدس لاستمرار دعم القضية

06:42 م السبت 22 فبراير 2020
الرئيس الفلسطيني يؤكد دعم المؤسسات العاملة في القدس لاستمرار دعم القضية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله - أ ش أ

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المؤسسات الفلسطينية العاملة في القدس المحتلة تحتاج كل الدعم للاستمرار في دورها بنشر الثقافة الفلسطينية، وتكريس الوجود الفلسطيني لمواجهة التحديات المحدقة بقضيتنا الوطنية، ومحاولات الاحتلال طمس الهوية الثقافية الفلسطينية.

وشدد عباس - خلال لقائه وفدا من معهد إدوارد سعيد للموسيقى، برئاسة ريما ترزي رئيسة مجلس المشرفين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا - اهتمامه الكامل بعمل المعهد وتوفير احتياجات استمرار تقديم رسالته الثقافية تجاه الشباب الفلسطيني.

بدوره، ثمن القائمون على المعهد، اهتمام الرئيس الفلسطيني ودعمه الكامل للمؤسسات في القدس لتقوم بدورها تجاه المجتمع المقدسي الفلسطيني، ونشر الثقافة الفلسطينية باعتبار الأدب والثقافة والفنون شكلا من أشكال المقاومة الوطنية وتعبر عن واقع الشعب الفلسطيني التواق للحرية والاستقلال.

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محمود عباس فلسطين القدس

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