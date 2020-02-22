نمساويون يتظاهرون ضد اليمين المتطرف تضامنا مع ضحايا هاناو

فيينا - أ ش أ

تظاهر نمساويون، اليوم السبت، بالتزامن مع مظاهرات حاشدة في ألمانيا ضد اليمين المتطرف عقب وقوع الهجمات الإرهابية في مدينة هاناو الألمانية، حيث أعرب المتظاهرون عن قلقهم من نمو التطرف اليميني فى النمسا وألمانيا على السواء .

وقد تظاهر اليوم نحو 6 الاف شخص فى مدينة هاناو للتضامن مع اسر الضحايا بعد الهجوم الارهابي الذي حدث بدوافع عنصرية .

وقالت وسائل اعلام نمساوية إن المظاهرات فى المانيا تحدث خلالها أقارب الضحايا والذين تجمعوا في ميدان الحرية بوسط مدينة هاناو كما تم وضع أكاليل الزهور فى مكان المقهي الذي شهد الحادث والذي اسفر عن مصرع 11 شخصا.