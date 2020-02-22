دمشق: أي اختراق للأجواء السورية سيتم التعامل معه كعدوان خارجي

دمشق - أ ش أ

شدد الجيش السوري، اليوم السبت، على أن أي اختراق للأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان عسكري خارجي..مؤكدا أنه تم إعطاء الأوامر للقوى الجوية والدفاع الجوي للتصدي لأي عدوان بالوسائل المتاحة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري سوري قوله : "إن أي طيران يخترق الأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه هدف عسكري معادٍ لن يسمح له بالتحليق فوق أجوائنا ، وستتم ملاحقته لحظة اكتشافه ، والعمل على تدميره فور اختراقه مجالنا الجوي".

وينفذ الجيش الحكومي السوري عمليات قصف لمواقع المسلحين في ريف إدلب بمحيط الطرق الدولي "M4"؛ ممهدا تقدم قواته في المنطقة عبر نيران المدفعية والضربات الجوية.

يأتي ذلك في وقت كثف الجيش السوري في الساعات الأخيرة، استهدافه لمحاور تحرك وخطوط إمداد المسلحين المدعومين من تركيا، في ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي والشرقي.