تقارير: أردوغان يعترف بمقتل جنود أتراك في ليبيا

وكالات:

أفادت تقارير إعلامية، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أقر بسقوط قتلى من الجيش التركي، في العمليات العسكرية في ليبيا.

وقال أردوغان، في كلمة له بمدينة إزمير التركية، اليوم السبت "يوجد مقاتلون من الجيش الوطني السوري في ليبيا للكفاح ضد الجيش الليبي".

وأضاف "لدينا عدد من الشهداء في القتال ضد قوات حفتر، وقضينا على عدد من المقاتلين المرتزقة هناك مقابل ذلك".

ونشرت صحيفة المرصد الليبية، مقطع فيديو للرئيس التركي، قالت إنه يُقر بمقتل عدد من الجنود الأتراك ومن مرتزقته من الجيش السوري الحر على يد الجيش الليبي.

هذا، واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير الماضي، مؤتمرا دوليًا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.