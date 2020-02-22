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الكويت: منع دخول مواطني إيران والصين وهونج كونج بسبب "كورونا"

05:31 م السبت 22 فبراير 2020
الكويت: منع دخول مواطني إيران والصين وهونج كونج بسبب "كورونا"

فيروس كورونا

الكويت - أ ش أ

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، تلقي الوزارة كتابًا رسميًا من وزارة الصحة ينص على منع دخول مواطني إيران والصين وهونج كونج إلى الكويت في خطوة احترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال معرفي -في تصريح له اليوم السبت- إنه بالنسبة لمن لديهم إقامات في الكويت من رعايا الدول الثلاث فإن مسؤولي إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الكويتية الست تلقوا تعليمات بمنح من يتقدم من ممثلي الشركات أو أهالي المقيمين في الكويت من رعايا تلك الدول، إذن غياب مدته 3 أشهر لحين إبداء الرأي بشأنهم بعد انقضاء تلك المدة..مشددا على التزام وزارة الداخلية الكويتية بكل التعليمات الواردة إليها من وزارة الصحة لمواجهة فيروس"كورونا - المستجد".

وكانت الكويت قد بدأت في وقت سابق اليوم في إجلاء مواطنيها الموجودين في إيران؛ وذلك في أعقاب ظهور حالات إصابات ووفيات في عدد من المدن الإيرانية بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

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فيروس كورونا الكويت إيران الصين هونج كونج

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