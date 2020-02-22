أبريل.. "الصحفيين العرب" يعقد مؤتمره العام في لبنان

القاهرة - أ ش أ

قرر المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب، عقد المؤتمر العام للاتحاد، الذي يشهد إجراء الانتخابات المقبلة في لبنان وذلك فى بداية شهر أبريل المقبل.

وكان اتحاد الصحفيين العرب قد وافق على انضمام نقابة الصحفيين بجمهورية جيبوتي إلى الاتحاد بعد استكمال كافة الشروط الواجب توافرها في أعضاء الاتحاد، ويبحث المكتب الدائم كذلك خطة عمل اللجنة الدائمة للحريات وخطة عمل لجنة التدريب خلال الفترة القادمة.

ويعقد المكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب اجتماعاته بمقره بالقاهرة ويبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية واعتداءات قوات الاحتلال على الصحفيين الفلسطينيين وأوضاع حرية الصحافة في العالم العربي والأوضاع الاقتصادية الصعبة للصحفيين والمخاطر التي تهدد الصحافة الورقية.