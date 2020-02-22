روسيا تخطط لإطلاق أول قمر اصطناعي لمراقبة المناخ نهاية 2020
موسكو - أ ش أ
أعلن مصدر في هيئة صناعة الصواريخ والفضاء الروسية، اليوم السبت، أن موسكو تعتزم إطلاق أول قمر اصطناعي من نوع "ارتيكا- إم" لمراقبة المناخ والبيئة بمنطقة القطب الشمالي، وذلك من قاعدة "بايكونور" الفضائية في ديسمبر 2020.
وقال المصدر، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إنه من المقرر إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-2.1 بي" وعلى متنه القمر الاصطناعي الأول "ارتيكا- إم" يوم 9 ديسمبر القادم".
هذا المحتوى من
-
287
-
256
-
182
-
158
-
147
-
132
-
103
-
96
-
94
-
75
-
72
-
64
-
61
-
60