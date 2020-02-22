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روسيا تخطط لإطلاق أول قمر اصطناعي لمراقبة المناخ نهاية 2020

04:01 م السبت 22 فبراير 2020
روسيا تخطط لإطلاق أول قمر اصطناعي لمراقبة المناخ نهاية 2020

أرشيفية

موسكو - أ ش أ

أعلن مصدر في هيئة صناعة الصواريخ والفضاء الروسية، اليوم السبت، أن موسكو تعتزم إطلاق أول قمر اصطناعي من نوع "ارتيكا- إم" لمراقبة المناخ والبيئة بمنطقة القطب الشمالي، وذلك من قاعدة "بايكونور" الفضائية في ديسمبر 2020.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إنه من المقرر إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-2.1 بي" وعلى متنه القمر الاصطناعي الأول "ارتيكا- إم" يوم 9 ديسمبر القادم".

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