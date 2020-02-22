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مباحثات نمساوية إيرانية فى طهران حول النزاع النووي مع الولايات المتحدة

03:51 م السبت 22 فبراير 2020
مباحثات نمساوية إيرانية فى طهران حول النزاع النووي مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرج

فيينا - أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية النمساوية أن زيارة الكسندر شالينبرج وزير الخارجية، والتي بدأت اليوم السبت إلى إيران تستهدف دعم جهود الحوار التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في النزاع النووي بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية والعمل من أجل التخلص من التصعيد في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أن شالينبرج سوف يلتقى الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الدولية الراهنة.

وأشار البيان إلى أن المباحثات النمساوية الإيرانية سوف تتطرق إلى ملف حقوق الإنسان.

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