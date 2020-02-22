فيروس كورونا: إيران تسجل ثاني أكبر عدد وفيات بعد الصين

إيران تسجل ثاني أكبر عدد من الوفيات بعد الصين

طهران- (بي بي سي):

أعلنت إيران، اليوم، عن وفاة شخص من بين عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الوباء في الجمهورية إلى خمسة أشخاص، وعدد المصابين إلى 28.

وفي تصريح على التلفزيون الرسمي، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جاهانبور، "لدينا عشر إصابات إضافية مؤكدة بفيروس، وللأسف تُوفي أحد هؤلاء".