النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الإيرانية تكشف عن تقدم المحافظين

وكالات:

بدأت عملية فرز الأصوات لانتخابات مجلس الشورى الإيراني بعد انتهاء التمديد لفترة الاقتراع التي انتهت عند الساعة الثانية عشرة من مساء أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي.

وبحسب شبكة روسيا اليوم الإخبارية فآن آخر نتائج الانتخابات أظهرت، وفقا للهيئة العليا للانتخابات فرز الأصوات في 61 دائرة انتخابية (من أصل 208 دوائر)، كما أظهرت 60 مرشحا تأكد فوزهم بمقاعد في البرلمان(من أصل 290 مقعدا).

كما أشارت النتائج الأولية إلى تقدم المحافظين في شغل مقاعد البرلمان.

وأضاف مراسلنا أن ثلاثة دوائر انتخابية حتى الآن ستخوض جولة إعادة، لأن المرشحين فيها لم يحصلوا على 20% من الأصوات.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن مصادر مطلعة، تقدم محمد باقر قاليباف عن دائرة طهران في الانتخابات البرلمانية، منوهة بأنه شارك في طهران 1.9 مليون ناخب من أصل 9 ملايين 644 ألفا و981 شخصا يحق لهم التصويت.

كما تناقلت وسائل إعلام أن قائمة المرشحين المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني تتصدر الانتخابات البرلمانية في العاصمة طهران.

من جهته أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، عباس علي كدخدائي، أن الإعلان عن صحة الانتخابات سيتم بعد تدقيق التقارير والنتائج.

بدوره قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران، سيد اسماعيل موسوي، إن الاقتراع في انتخابات مجلسي الشورى الإسلامي (البرلمان) وخبراء القيادة انتهت عند الساعة 12 ليلا، وإن عملية فرز الأصوات قد بدأت منذ الساعة 12 ليلا، مشيرا إلى اتضاح النتائج في بعض المحافظات، مبينا أن الإعلان عن النتيجة النهائية سيكون في نهاية اليوم السبت أو غدا الأحد بالنسبة للمدن الكبيرة كطهران.

وأقيمت انتخابات مجلس الشورى في دورتها الحادية عشرة يوم أمس الجمعة، وبالتزامن مع إجراء الانتخابات التشريعية تلك، جرت الانتخابات النصفية للدورة الخامسة لـ "مجلس خبراء القيادة" الذي يتولى مهمة تعيين القائد في محافظات طهران وخراسان الشمالية وخرسان الرضوية وفارس وقم.

وجرت الانتخابات في 55 ألف مركز اقتراع في إطار 208 دوائر انتخابية في مختلف أنحاء البلاد.

وبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات نحو 58 مليونا، من ضمنهم ما يقرب من 3 ملايين لأول مرة بعد بلوغهم السن القانونية للتصويت وهي 18 عاماً.

وتم تمديد فترة الاقتراع التي كانت حتى الساعة السادسة مساء، عدة مرات، للساعة الثامنة ومن ثم للساعة العاشرة، وكذلك تم التمديد للساعة الحادية عشرة وأخيرا للساعة 11.5 وبعضها للساعة 12 مساء.

وتنافس 7148 مرشحا للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا.