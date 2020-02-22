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الحكومة السورية ستعقد جلستها الأسبوعية في حلب

11:08 ص السبت 22 فبراير 2020
الحكومة السورية ستعقد جلستها الأسبوعية في حلب

رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس

القاهرة- (وكالات):

يزور الفريق الحكومي السوري برئاسة رئيس الوزراء، عماد خميس، محافظتي إدلب وحلب، ومن المخطط عقد جلسة أسبوعية لمجلس الوزراء في العاصمة الصناعية حلب.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الزيارة تهدف إلى إقرار خطة تنموية اقتصادية وخدمية وبشرية للمناطق المحررة وتتبع تنفيذ المشاريع الحكومية القائمة، وذلك بعد تأمين ضواحي حلب بالكامل جراء عمليات ناجحة للجيش السوري.

وأشارت الوكالة إلى أن الوفد الحكومي زار في مستهل الزيارة المناطق المحررة من المسلحين مؤخرا، وخاصة معرة النعمان وسراقب والزربة، حيث تعهد رئيس الوزراء بأن المرحلة القادمة ستشهد "جهودا مكثفة لإعادة تأهيل هذه المناطق وبناء ما دمره الإرهاب على كل الصعد الخدمية والتنموية والبشرية".

وأوضح خميس، أثناء اجتماع عقده لاحقا في مبنى محافظة حلب مع أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة، أن الخطة الحكومية تتركز على تحقيق التنمية المتوازنة بين المدينة والريف وإعادة مؤسسات الدولة في المناطق المحررة، لاسيما مدارس ومراكز صحية ومخافر شرطة وخدمات، تمهيدا لعودة الأهالي، بالتوازي مع استكمال توفير متطلبات إعادة تشغيل المنشآت الصناعية والحرفية المتوقفة عن العمل.

وتابع: " علينا كحكومة مسؤولية إعادة تدوير العملية الإنتاجية في المحافظة كواجب وطني لا بد من القيام به وفق خطة تنفيذية متكاملة".

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