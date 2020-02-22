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الصين: تعافي أكثر من 20 ألف مصاب بفيروس كورونا

10:56 ص السبت 22 فبراير 2020
الصين: تعافي أكثر من 20 ألف مصاب بفيروس كورونا

متعافون من الإصابة بفيروس كورونا الجديد يلتقطون ال

القاهرة - وكالات:

أعلنت السلطات الصحية الصينية، السبت، تعافي 20659 مُصابًا بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ومغادرتهم المستشفيات، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

ووفق تقرير لجنة الصحة الوطنية بالصين، السبت، غادر 2393 المستشفيات يوم الجمعة بعد شفائهم.

وبنهاية أمس الجمعة، توفي 2345 شخصا بسبب المرض، وتم الإبلاغ عن 76288 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس على مستوى المقاطعات الصينية.

وحصد الفيروس حتى الآن أرواح أكثر من 2300 شخص في الصين، إضافة إلى 13 وفاة في دول أخرى بأوروبا وآسيا. وسجّل أكثر من 75 ألف إصابة مؤكدة على مستوى 33 دولة- الجزء الأكبر منها في الصين.

السلطات الصحية الصينية فيروس كورونا كوفيد 19 الصين

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