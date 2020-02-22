إيران: مقتل عنصرين من حرس الحدود في اشتباك مع إرهابيين

طهران- (د ب ا):

أعلنت إيران اليوم السبت مقتل عنصرين من قوات حرس الحدود في اشتباك مع مجموعة إرهابية جنوب شرقي البلاد.

ونقلت قناة "العالم" الإيرانية عن الموقع الإعلامي للشرطة القول إنه في إطار تشديد الاجراءات الرقابية على الشريط الحدودي، تم الكشف عن وجود مجموعة إرهابية مسلحة في المنطقة كانت تنوي التسلل وشن هجوم تستهدف الوحدات الحدودية .

وأضاف الموقع أنه تم التصدي للمجموعة الإرهابية وارغامها على الانسحاب بعد تكبدها خسائر كبيرة .

وأوضح الموقع أن عنصرين من حرس الحدود لقيا حتفهما.

ويشن جيش العدل المناهض لإيران هجمات في منطقة جنوب شرق البلاد تستهدف قوات الأمن الإيرانية، كان أبرزها هجوما انتحاريا استهدف الحرس الثوري الإيراني ، واسفر عن 27 قتيلا .