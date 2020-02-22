مظاهرة ضد التحريض وازدراء الإنسان بعد الهجوم العنصري في هاناو

هاناو- (د ب أ):

في أعقاب الهجوم الإرهابي ذي الدوافع اليمينية العنصرية في مدينة هاناو الألمانية، من المقرر تنظيم مظاهرة اليوم السبت في المدينة الواقعة بولاية هيسن، غربي ألمانيا، لمناهضة التحريض على العنف وازدراء الإنسان.

وينتظر منظمو المظاهرة مشاركة نحو ألفي شخص في المظاهرة التي ستنطلق من ميدان الحرية وسط المدينة إلى الموقعين اللذين شهدا الهجوم.

وجرى أمس الجمعة وأول أمس الخميس تنظيم العديد من المسيرات ومراسم التأبين لضحايا الهجوم.

وقال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أول أمس الخميس خلال مراسم تأبين للضحايا في هاناو: "اليوم حانت ساعة لابد أن نظهر فيها أننا نقف معا كمجتمع، ولن ندع أحدا يرهبنا، ولن نتفرق عن بعضنا".

يُذكر أن قناصا ألمانيا يدعى توبياس آر. 43 عامًا، قتل بالرصاص ليلة الأربعاء/الخميس الماضية 9 أفراد، أغلبهم من أصول أجنبية، وذلك داخل مقهيين بهاناو. كما قتل والدته، 72 عامًا، ثم انتحر.