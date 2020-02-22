بسبب "كورونا".. انخفاض حاد في مبيعات السيارات الجديدة بالصين

بكين - (د ب أ):

قالت رابطة السيارات الصينية، اليوم السبت، إن الصين شهدت انخفاضًا حادًا في مبيعات السيارات الجديدة بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت الرابطة، أن المبيعات تراجعت بنسبة 92% في الفترة بين يومي 1 و16 فبراير الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تم فيه بيع 59 ألفًا و930 سيارة في أول أسبوعين من شهر فبراير 2019، لم يتمكن تجار السيارات سوى من بيع 4 آلاف و909 سيارات في الفترة نفسها من العام الجاري 2020.

وتضررت قطاعات كبيرة من الاقتصاد الصيني، جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في الأسابيع القليلة الماضية وأيضا جراء إجراءت الحكومة الصينية لوقف تفشي الفيروس.