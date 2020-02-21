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جوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار فورا في إدلب بسوريا

08:25 م الجمعة 21 فبراير 2020
جوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار فورا في إدلب بسوريا

أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

وكالات:

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة لوقف إطلاق النار فورا في منطقة إدلب بسوريا "لإنهاء الكارثة الإنسانية وأيضا الآن لتجنب تصعيد لا يمكن السيطرة عليه".

وقال جوتيريش "لنحو عام تقريبا شهدنا سلسلة من الهجمات البرية للحكومة السورية بدعم ضربات جوية روسية. تكررت هذا الشهر الاشتباكات القاتلة بين القوات التركية وقوات الحكومة السورية".

وأضاف للصحفيين في نيويورك "هذا الكابوس الذي صنعه البشر لمعاناة الشعب السوري المطولة يجب أن يتوقف. يجب أن يتوقف الآن".

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