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سلطان عمان يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

08:06 م الجمعة 21 فبراير 2020
سلطان عمان يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

سلطان عمان هيثم بن طارق

مسقط - (أ ش أ):

التقى سلطان عمان هيثم بن طارق وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، اليوم الجمعة، بقصر العلم العامر بالعاصمة مسقط.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأنه تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

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سلطان عمان هيثم بن طارق الخارجية الأمريكية مايك بومبيو

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