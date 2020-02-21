أردوغان يناشد بوتين لكبح الجيش السوري في إدلب

وكالات:

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الوضع في إدلب السورية، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حيث أعلن أردوغان أن تنفيذ اتفاقيات سوتشي هو الشرط الأساسي للتسوية في إدلب.

وجاء في بيان الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، ونقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية "أجرى الرئيس اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. أعلن أردوغان ضرورة كبح الجيش السوري في إدلب ومنع وقوع كارثة إنسانية هناك. كما أشار الرئيس إلى أن التسوية في إدلب يجب أن تتم على أساس التنفيذ الكامل لاتفاقيات سوتشي".

وأضاف البيان: "وأكد الرئيسان على التزامهما بجميع الاتفاقيات المبرمة. كما بحث الطرفان الوضع في ليبيا".

هذا وتأزم الوضع في إدلب، يوم أمس الخميس، حيث نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، وبغطاء من المدفعية التركية، هجوما على مواقع الجيش السوري، استطاعوا خلاله خرق خطوط دفاعه على مسار قميناس - النيرب.

وقامت مقاتلات "سو 24" الروسية بتدمير دبابة و6 مدرعات و5 عربات رباعية الدفع تابعة لمسلحين اقتحموا مواقع للجيش السوري في محافظة إدلب السورية، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، ما سمح للجيش السوري بصد الهجوم وإيقاع خسائر بالمهاجمين.