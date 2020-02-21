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عمليات بغداد تتهم مجموعات بضرب الأمن والمتظاهرين ببنادق صيد

06:19 م الجمعة 21 فبراير 2020
عمليات بغداد تتهم مجموعات بضرب الأمن والمتظاهرين ببنادق صيد

احتجاجات العراق

بغداد - (د ب أ):

اتهمت قيادة عمليات بغداد اليوم الجمعة مجموعات باستخدام بنادق صيد لضرب القوات الأمنية والمتظاهرين بهدف خلط الأوراق وتضليل الرأي العام.

وذكر بيان للقيادة أن "قواتنا الأمنية قرب الحاجز باتجاه ساحة التحرير ما زالت تتعرض لهجمات بوسائل عنفية متعددة أدت إلى جرح عدد من عناصر قوات حفظ القانون".

وأهابت قيادة عمليات بغداد، في بيانها، بالمتظاهرين السلميين كافة للعمل الجاد معها للحد من هذه الهجمات من خلال الإبلاغ عن هذه العناصر لكي يتم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للقضاء.

بنادق صيد احتجاجات العراق الأمن العراقي

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