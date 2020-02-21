البرلمان العراقي يعقد جلسته الخاصة بمنح الثقة لحكومة علاوي الاثنين

بغداد - (د ب أ):

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى حسن الكعبي عن إرسال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كتابا رسميا إلى البرلمان يطلب فيه عقد جلسة استثنائية للتصويت على الحكومة الجديدة.

وقال مصدر في البرلمان العراقي إن "البرلمان سيعقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل بعد إرسال كتاب من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بطلب عقد الجلسة وكذلك بطلب من أعضاء البرلمان بما وصل إلى 76 توقيعا وأكثر واستناداً لاحكام المادة 58 من الدستور، وجب عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية للمكلف محمد توفيق علاوي".

وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي البرلمان رئاسة وأعضاء إلى عقد جلسة استثنائية من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل.