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الصين: تجارب لقاح مضاد لفيروس كورونا لن تنطلق قبل نهاية أبريل

05:19 م الجمعة 21 فبراير 2020
الصين: تجارب لقاح مضاد لفيروس كورونا لن تنطلق قبل نهاية أبريل

فيروس كورونا

القاهرة- (وكالات):

أعلن شو نانبينغ، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، خلال مؤتمر صحفي أن التجارب السريرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد في الصين لن تنطلق قبل نهاية أبريل المقبل.

ولفت المسؤول الصيني إلى أن عملية تطوير اللقاحات في بلاده تجري في الوقت الحاضر بالتزامن مع دول أخرى.

من جهتها، أفادت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس بأنها تنتظر الحصول على نتائج من تجربتين للقاحين ضد الطفرة الجديدة من فيروس كورونا خلال 3 أسابيع.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن إحدى هاتين التجربتين يتم من خلالها اختبار مزيج من عقارين مضادين لفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، وهما "اللوبينافير" و"ريتونافير"، والثانية يجري من خلالها اختبار عقار "ريميديفير" المضاد للفيروسات.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت عن تفشي وباء الالتهاب الرئوي من مصدر مجهول في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي أواخر ديسمبر الماضي، وتبين أن نوعا جديدا من فيروس كورونا كان وراء هذا المرض، وفي 11 فبراير أطلقت منظمة الصحة العالمية على المرض اسم "Covid-19".

فيروس كورونا الصين شو نانبينغ
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