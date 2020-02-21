الدنمارك:وقف بث قناة إيرانية تابعة لحركة إيرانية انفصالية

ستوكهولم- (د ب أ):

صدرت أوامر لقناة فضائية في الدنمارك على صلة بحركة إيرانية انفصالية بوقف البث لأنها تدعم الإرهاب .

وجاء في القرار الذي نشره مجلس الإذاعة والتلفزيون الدنماركي اليوم الجمعة أن مؤسسة" أحوازنا" انتهكت قواعد البث بدعم الإرهاب "علانية وبشكل غير مباشر".

وأشار القرار على سبيل المثال إلى أنه في برنامج حواري مسمى "كلمات مثل السيوف" كان هناك بيانات تدعم "صراعا مسلحا وعنيفا ضد الحكم الإيراني".

ويمكن التقدم باستئناف بشأن قرار المجلس خلال أربعة أسابيع.

وسُجلت المؤسسة عام 2017 كهيئة بث فضائية ووسيلة إعلامية عبر الانترنت. وأنشأتها حركة النضال العربي لتحرير أحواز-إيران وهي حركة انفصالية تصدرت مؤخرا عناوين الأخبار في الدنمارك.

وهناك ثلاثة أعضاء بارزين من هذه الحركة محتجزون قبل المحاكمة في الدنمارك منذ أوائل فبراير. وقال جهاز الأمن الدنماركي إن الشبهات تحوم حولهم بالقيام بالتجسس لصالح المملكة العربية السعودية الخصم الإقليمي لإيران.

وقال جهاز الأمن الدنماركي إن الثلاثة جمعوا معلومات عن أفراد في الدنمارك وفي الخارج بين 2012 و2018.

ونفى الثلاثة الاتهامات قبل أن يحكم القاضي بأن جلسة الاستماع سوف تتواصل خلف أبواب مغلقة.

ومن المقرر تقديم طلب لتمديد احتجازهم قبل المحاكمة المقرر لها 27 فبراير.

وتريد حركة النضال العربي لتحرير أحواز-إيران انفصال منطقة في جنوب شرق البلاد عن إيران.

وتتهم الحركة طهران بتنفيذ جرائم ضد أقلية الأحواز.

من جانبها، تعتبر إيران الحركة منظمة إرهابية وتلقي عليها باللائمة في هجوم وقع في سبتمبر 2018 استهدف موكبا عسكريا خلف مقتل 25 شخصا على الأقل في مدينة أحواز.