آلاف المستوطنين الإسرائليين يقتحمون "أم لقبا" و"البرج"

رام الله - أ ش أ

اقتحم آلاف المستوطنين، اليوم الجمعة، منطقتي "أم القبا" و"البرج" في الأغوار الشمالية، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي وشرطته.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة - في تصريح لوكالة انباء الفلسطينية وفا - بأن مئات الحافلات والمركبات أقلت نحو 4 آلاف مستوطن ومستوطنة، اقتحموا المنطقتين لأكثر من 4 ساعات، بحماية من جيش وشرطة الاحتلال، مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى التي يقتحم فيها المستوطنون المنطقتين بهذه الأعداد.

وأضاف: إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز تياسير الذي يربط بين طوباس والأغوار الشمالية من كلا الاتجاهين.

ولفت دراغمة إلى أن اقتحام المستوطنين يأتي من أجل تحفيز المستوطنين للاستيلاء على الاراضي الفلسطينية وضمها، مطالبا أبناء شعبنا بالتواجد الدائم في الأغوار لحمايتها وإفشال مخططات الاحتلال.