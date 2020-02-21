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اتفاق على تعيين ابو فدك رئيسا لهيئة الحشد الشعبي العراقية

03:01 م الجمعة 21 فبراير 2020
اتفاق على تعيين ابو فدك رئيسا لهيئة الحشد الشعبي العراقية

الحشد الشعبي العراقي

الناصرية- (د ب ا):

اتفقت هيئة الحشد الشعبي العراقية على تعيين أبو فدك بمنصب رئيس هيئة الأركان خلفاً لابو مهدي المهندس الذي قتل الشهر الماضي.

وقال نائب معاون رئيس الهيئة أبو علي البصري في تصريح صحفي إن"هيئة الحشد الشعبي عقدت اجتماعاً واتفقت من خلاله على تعيين القيادي في الحشد عبد العزيز المحمداوي (ابو فدك) بمنصب رئيس الأركان خلفا للشهيد ابو مهدي المهندس".

وأضاف أنه"تم تبليغنا بأنه سيتم توقيع الأمر الديواني بتعيين أبو فدك من قبل القائد العام للقوات المسلحة خلال اليومين المقبلين بعد الاتفاق عليه من قبل هيئة الحشد الشعبي".

كان ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد قد قُتل مع قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني اول الشهر الماضي في غارة امريكية استهدفتهما قرب مطار بغداد الدولي.

الحشد الشعبي العراقية العراق أبو فدك ابو مهدي المهندس عبد العزيز المحمداوي

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