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الصين تعلن قوائم المنتجات الأمريكية المستبعدة من إجراءات التعريفات الجمركية

02:59 م الجمعة 21 فبراير 2020
الصين تعلن قوائم المنتجات الأمريكية المستبعدة من إجراءات التعريفات الجمركية

الصين

بكين - أ ش أ

كشفت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني "مجلس الوزراء" اليوم الجمعة، عن المجموعة الأولى من قوائم السلع الأمريكية، التي سيتم استبعادها من الجولة الثانية من إجراءات التعريفات الجمركية.

وذكرت اللجنة - في بيان اليوم - أن الإعفاء من التعريفات، التي تم فرضها ردا على تعريفات أمريكية وتغطي قائمتين للسلع، سيكون ساري المفعول من 28 فبراير 2020 وحتى 27 فبراير 2021.

وأوضحت اللجنة أن القائمة الأولى تسمح لمؤسسات الاستيراد المتأثرة، بالتقدم بطلب استرداد الرسوم المستحقة خلال ستة أشهر، فيما تسمح القائمة الثانية للشركات بالتمتع بالإعفاء، ولكنها لا تسمح برد الرسوم الجمركية.

وأشارت إلى أنها ستواصل العمل على عملية الإعفاء وستصدر القوائم اللاحقة في الوقت المناسب.

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الصين المنتجات الأمريكية التعريفات الجمركية

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