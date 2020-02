حوار| على طريقة أب سوري .. كيف تضحك في وجه الحرب؟

كتبت- هدى الشيمي:

يبدو الخوف واضحًا على ملامح سلوى، التي لم تتخطَ الثلاثة أعوام، عندما تستمع لصوت القصف، لكنها سرعان ما تغالبه بضحكة رنانة تجاوبًا لسؤال أبيها عبدالله المحمد، 32 عامًا، "شي بيضحك مو؟"، إذ أصبحت هذه ردة فعل سلوى الدائمة، الخوف للحظات ثم ضحكات رنانة تبعث على أمل تتشبث به الأسرة.

رغم قسوة الأوضاع في المنطقة، إلا أن الأب السوري بذل قصارى جهده لإلهاء صغيرته، ابعدها عما يحدث أملاً ألّا تغير الحرب من سلوكها شيئًا، اعتمد على الألعاب، وخلط الجد بالمزاح، يقول لمصراوي: "في ألعاب نارية للأطفال بتطلع أصوات انفجارات، بيسمعوها ويضحكوا، استخدمت الفكرة في موضوع القصف والطيران".

A recently displaced Syrian father Abdullah in Idlib taught a game to his 4-year-old daughter Selva: You should laugh when you hear a warplane.



Now entire family laughs to maintain the pretense, to keep her sipirits high amid a war



Via @alganmehmettpic.twitter.com/NRiSj9NydA