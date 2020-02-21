موريتانيا والسعودية تبحثان إقامة مشاريع مشتركة

وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله ا

نواكشوط- (د ب أ):

بحث وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي اليوم الجمعة في العاصمة الموريتانية نواكشوط مع نظيره الموريتاني، سيد أحمد محمد سبل تطوير الاستثمار في موريتانيا واقامة مشاريع مشتركة .

وتأتي زيارة الوزير السعودي قبل أيام قليلة من زيارة رسمية يعتزم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني القيام بها الى السعودية للمرة الاولى منذ توليه لمقاليد الحكم في موريتانيا .

وسيلتقي الوزير السعودي في وقت لاحق الجمعة بالرئيس الموريتاني بعد أن التقى مساء أمس الخميس برئيس الوزراء اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا كما سيلتقي بوزير الاقتصاد والصناعة .

وتشهد العلاقات مع السعودية تقاربا كبيرا منذ سنوات دفع موريتانيا إلى قطع علاقاتها مع قطر واختيار المحور السعودي الاماراتي ودعم الحرب في اليمن .