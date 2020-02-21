متظاهرو كربلاء يطالبون بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة بالعراق

كربلاء- (د ب ا):

طالب المتظاهرون في مدينة كربلاء اليوم الجمعة بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة في العراق واطلاق سراح المعتقلين.

وشهدت شوارع مدينة كربلاء بعد صلاة الجمعة مسيرة كبيرة شاركت فيها جميع النقابات المهنية والمؤسسات الاهلية إضافة إلى العوائل الكربلائية وصولا الى ساحة الاعتصام حيث طالب المعتصمون في بيان السياسيين بتلبية المطالب ورفضهم لطريقة تكليف رئيس الوزراء محمد علاوي ومؤكدين على التغير الكامل للطبقة السياسية وإطلاق سراح المعتقلين.

ولم يتطرق معتمد المرجعية الشيعية في العراق احمد الصافي في خطبة الجمعة التي القاها اليوم في كربلاء الى الاحداث السياسية والمظاهرات التي تشهدها بغداد ومدن جنوب ووسط العراق منذ مطلع شهر اكتوبر الماضي للمطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية والسياسية.