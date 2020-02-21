السعودية: يجب مواصلة الضغط على إيران لوقف تدخلاتها بالمنطقة

برلين - أ ش أ

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، على ضرورة مواصلة الضغط على إيران لوقف تدخلاتها في شؤون دول المنطقة.

وقال الأمير فيصل - خلال كلمته في مؤتمر مع نظيره الألماني هايكو ماس، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - إن الهجمات الحوثية تدل على عدم جدية الميليشيات في حل الأزمة اليمنية، مؤكدا ضرورة مواصلة دعم العمل الإنساني في اليمن.

وفيما يخص الشأن الليبي، أكد الوزير السعودي استمرار دعم الجهود السياسية لحل الأزمة في ليبيا، معربا عن قلق المملكة الكبير من إرسال تركيا لعدد كبير من المرتزقة إلى ليبيا.