أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا السوبر المصري منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

السعودية: يجب مواصلة الضغط على إيران لوقف تدخلاتها بالمنطقة

01:39 م الجمعة 21 فبراير 2020
السعودية: يجب مواصلة الضغط على إيران لوقف تدخلاتها بالمنطقة

الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

برلين - أ ش أ

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، على ضرورة مواصلة الضغط على إيران لوقف تدخلاتها في شؤون دول المنطقة.

وقال الأمير فيصل - خلال كلمته في مؤتمر مع نظيره الألماني هايكو ماس، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - إن الهجمات الحوثية تدل على عدم جدية الميليشيات في حل الأزمة اليمنية، مؤكدا ضرورة مواصلة دعم العمل الإنساني في اليمن.

وفيما يخص الشأن الليبي، أكد الوزير السعودي استمرار دعم الجهود السياسية لحل الأزمة في ليبيا، معربا عن قلق المملكة الكبير من إرسال تركيا لعدد كبير من المرتزقة إلى ليبيا.

هذا المحتوى من

الأمير فيصل بن فرحان إيران هايكو ماس الأزمة اليمنية

الخبر التالى:

متظاهرو كربلاء يطالبون بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة بالعراق
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:إسرائيل تعلن أول حالة إصابة بـ"كورونا"