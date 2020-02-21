إسرائيل تعلن أول حالة إصابة بـ"كورونا"

(وكالات):

أعلنت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، ظهور أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في إسرائيل تم تشخيصها لدى إحدى الإسرائيليات التي تواجدت في سفينة "داياموند برينسيس" الموبوءة بفيروس كورونا، وعادت إلى اسرائيل فجر اليوم، وتم وضعها في الحجر، مصابة بفيروس كورونا.

وتم تشخيص إصابة المسافرة خلال فحص في مختبر وزارة الصحة المركزي، بحسب ما نقلته وكالة "معا".

وقالت الوزارة إن "المختبر يواصل تأكيد نتائج الفحص. والمريضة موجودة في حجر وتحت المراقبة، ولم تُصب بالفيروس في إسرائيل".

ويأتي ذلك، وفقا لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، بإرغام كل إسرائيلي يصل من جنوب شرقي آسيا، للخضوع إلى الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وكانت المريضة وصلت إلى إسرائيل على متن طائرة قادمة من اليابان، نقلت 11 سائحا إسرائيليا تواجدوا في السفينة المذكورة. وقالت وزارة الصحة إن فحوصات أظهرت أن باقي المجموعة لم يشخصوا كمصابين بالفيروس.

وبقي أربعة مسافرين إسرائيليين من الذين تواجدوا في السفينة في اليابان، إثر تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا.

وعاد الإسرائيليون الـ11 بعدما مكثوا في الحجر في السفينة، خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بعدما تبين أنهم غير مصابين بالفيروس. ونقلتهم سيارات إسعاف تابعة لخدمة الإسعاف الأولي "نجمة داود الحمراء" إلى منطقة الحجر في المركز الطبي "شيبا"، حيث سيمكثون هناك خلال الأسبوعين المقبلين.