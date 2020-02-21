العراق: شرطة الديوانية تنفي وجود إصابة مؤكدة بـ"كورونا"

بغداد - أ ش أ

نفت دائرة شرطة محافظة الديوانية الواقعة جنوب العراق، اليوم الجمعة، صحة التقارير الإخبارية التي أفادت بوجود حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة .

وأفادت شرطة الديوانية ـ في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية ـ بأن "تصريحات أحد موظفي دائرة الصحة في المحافظة حول وجود إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الديوانية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية بذلت جهودا كبيرة في هذا الشأن للتأكد من صحة هذه المعلومة وقامت بالاتصال بدائرة الصحة التي نفت هذا الموضوع جملة وتفصيلا".

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه محافظة كربلاء العراقية عن اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع دخول فيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضي في الصين إلى البلاد.