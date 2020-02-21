روسيا تنفي نزوح مليون لاجئ سوري إلى الحدود التركية

(وكالات):

نفى رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء بحري أوليغ جورافليوف، أنباء زعمت نزوح "مئات الآلاف" المدنيين بمحافظة إدلب السورية نحو الحدود السورية التركية بسبب العمليات القتالية ضد الارهابيين.

وقال جورافليوف: "الأنباء حول تدفق مزعوم لـ" مئات الآلاف "من المدنيين المحليين الذين هربوا إلى الحدود السورية التركية بسبب القتال بين الإرهابيين والقوات السورية شرق المحافظة غير صحيحة"، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف "لا توجد مواد مصورة أو الشرطة فيديو يمكن التحقق منها، وأي أدلة أخرى تدعم أنباء نزوح "حوالي مليون" شخص من منطقة خفض التصعيد في إدلب إلى الحدود السورية التركية".

واستطرد "خلال الأسابيع القليلة الماضية، جميع شرايين النقل الرئيسية شمال المحافظة تعمل بشكل طبيعي، مما أتاح نقل إلى أراضي منطقة خفض التصعيد معدات عسكرية وسيارات شحن التابعة للجمهورية التركية والتي يبلغ طول القافلة عدة كيلومترات إضافة إلى ذخائر".