الكويت توقف نقل الأفراد من وإلى إيران بعد تسجيل إصابات ووفيات بكورونا

الكويت- (د ب أ):

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية وقف نقل الأفراد من وإلى إيران بحرا اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر وذلك بعد الإعلان عن تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) هناك.

وذكرت (الموانئ) في بيان صحفي اليوم الجمعة أن قرار الايقاف جاء بغية "تحاشي أي احتمالية لانتقال المرض بين الركاب".

كانت الخطوط الجوية الكويتية قد علقت تشغيل جميع رحلاتها إلى إيران اعتبارا من امس الخميس وحتى إشعار آخر نتيجة تسجيل إصابات ووفيات بالفيروس الجديد.

وامس الخميس، اوصت وزارة الصحة الكويتية بـ"عدم السفر إلى مدينة قم الإيرانية جنوب العاصمة طهران في الوقت الحالي بعد ظهور إصابات بـ(كورونا) وتسجيل حالتي وفاة نتيجة الإصابة به".

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه انطلاقا من حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين ستقوم بـ"تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين من مدينة (قم) حتى يتم التأكد من عدم حملهم الفيروس".

جانبها،أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس الخميس ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى خمس حالات مؤكدة بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة بمدينتي (قم) و(اراك) المجاورتين فضلا عن حالتي وفاة في (قم).

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد نفت صحة ما يتم تداوله عبر تسجيل صوتي يفيد بوجود حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مستشفى الجهراء شمال غرب العاصمة الكويت.