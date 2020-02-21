خفض أعمال العنف لمدة 7 أيام في أفغانستان تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام

كابول - أ ش أ

أكد مجلس الأمن القومي في أفغانستان، اليوم الجمعة، التهدئة لمدة 7 أيام في البلاد بدءا من الساعات الأولى من يوم غد السبت، الموافق 22 فبراير، وذلك تلبية لشروط الولايات المتحدة الأمريكية وحركة "طالبان" المتطرفة من أجل توقيع اتفاق السلام.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني جواد فيصل - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - إن القوات الأفغانية مستعدة لتنفيذ خطة خفض أعمال العنف، مضيفا أنه تم إعطاء تعليمات للقوات الأفغانية بالبدء في تنفيذ الاتفاق.

كما أعرب فيصل عن أمله في أن تخفض حركة "طالبان" أيضا أعمال العنف ضمن الإلتزامات المتفق عليها.

ومن المفترض أن تمتنع حركة "طالبان" عن شن أي هجمات تستهدف مواقع تابعة للجيش أو الحكومة الأفغانية خلال فترة الهدنة المقررة.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي أعلن أمس الخميس أن الرئيس أشرف غني بحث خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد الموضوعات المتعلقة بالمصالحة الأفغانية وتفاصيل تخص "الخطة الهامة لخفض أعمال العنف".

يذكر أن تطبيق الهدنة الجزئية سيكون خطوة تمهيدية أمام إبرام اتفاق يتيح إنهاء الحرب الدائرة بين الحكومة الأفغانية و"طالبان" منذ أكثر من 18 عامًا.