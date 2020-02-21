الجيش الليبي: اعتقال 13 مسلحا بينهم مرتزقة تركيا في طرابلس

أ.ش.أ:

أعلن الجيش الليبي القبض على 13 عنصرا من الميليشيات المسلحة في محاور العاصمة طرابلس.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة ـ في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ بأن "الجيش تمكن من القبض على 13 عنصرا من المليشيات المسلحة من بينهم مرتزقة أرسلتهم تركيا إلى العاصمة الليبية طرابلس".