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الجيش الليبي: اعتقال 13 مسلحا بينهم مرتزقة تركيا في طرابلس

08:52 ص الجمعة 21 فبراير 2020
الجيش الليبي: اعتقال 13 مسلحا بينهم مرتزقة تركيا في طرابلس

الجيش الليبي

أ.ش.أ:

أعلن الجيش الليبي القبض على 13 عنصرا من الميليشيات المسلحة في محاور العاصمة طرابلس.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة ـ في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ بأن "الجيش تمكن من القبض على 13 عنصرا من المليشيات المسلحة من بينهم مرتزقة أرسلتهم تركيا إلى العاصمة الليبية طرابلس".

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الجيش الليبي ميليشيات مسلحة تركيا طرابلس

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