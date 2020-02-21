الجيش الليبي: اعتقال 13 مسلحا بينهم مرتزقة تركيا في طرابلس
08:52 ص الجمعة 21 فبراير 2020
أ.ش.أ:
أعلن الجيش الليبي القبض على 13 عنصرا من الميليشيات المسلحة في محاور العاصمة طرابلس.
وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة ـ في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ بأن "الجيش تمكن من القبض على 13 عنصرا من المليشيات المسلحة من بينهم مرتزقة أرسلتهم تركيا إلى العاصمة الليبية طرابلس".
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