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المبعوث الأممي غسان سلامة: مهمتي في الملف الليبي صعبة لكنها ليست مستحيلة

07:29 ص الجمعة 21 فبراير 2020
المبعوث الأممي غسان سلامة: مهمتي في الملف الليبي صعبة لكنها ليست مستحيلة

غسان سلامة

أ ش أ:

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة "إن مهمته صعبة جداً في الملف الليبي ولكن ليست مستحيلة".

وأضاف سلامة - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم (الجمعة) - "لطالما قيل لي إن مهمتي مستحيلة، لكني لم أعتبرها يوما كذلك.. اليوم الذي أخلص فيه إلى أن رؤيتي جد مستحيلة، لن أكون بينكم"، وذلك بعد إعلان استئناف المحادثات العسكرية غير المباشرة الرامية لإرساء وقف لإطلاق النار".

وتابع سلامة "في الوقت الراهن أعتقد أن مهمتي ممكنة، أنا لا أقول إنها سهلة.. إنها صعبة جدا، لكنها ممكنة"، معربا عن سعادته بمعاودة الوفدين العمل بعزم أكبر من أجل التوصل لاتفاق.

هذا المحتوى من

Asha
غسان سلامة الملف الليبي الأمم المتحدة
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