امرأة كانت تصلي في كنيسة نقلت العدوى..ظهور 43 حالة جديدة مصابة بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية

أعلنت سول، الجمعة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية ارتفع إلى 156 شخصاً بعد تأكيد 52 إصابة جديدة بالفيروس،وفق ما نشر موقع "سكاي نيوز".

وذكر المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان أن 43 من الإصابات الجديدة سجلت في دايغو، المدينة الواقعة في جنوب البلاد والتي تعتبر بؤرة الوباء، وفي مقاطعات مجاورة لها.

ودايغو هي رابع أكبر مدينة في كوريا الجنوبية إذ يزيد عدد سكانها عن 2.5 مليون نسمة وقد سجلت فيها 39 إصابة جديدة مرتبطة بـ"كنيسة يسوع شينشيونجي".

ويُعتقد أن إحدى المصليات في هذه الكنيسة، وهي امرأة (61 عاما) كانت تجهل أنّها مصابة بالفيروس، نقلت العدوى إلى زملائها لاسيما أثناء القداديس، وحتى اليوم أصبح أكثر من 80 شخصا من أتباع هذه الكنيسة مصابين بالفيروس.

ودعا رئيس بلدية المدينة السكان إلى البقاء في منازلهم، بينما فرضت قيادة القاعدة العسكرية الأميركية في المدينة قيودا على الدخول إلى القاعدة البالغ عديدها حوالى 10 آلاف شخص.

ونهار الجمعة بدا سكان المدينة وهم يرتدون كمامات.