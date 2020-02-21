وفاة 115 حالة جديدة بكورونا في مقاطعة هوبي الصينية

بكين - (د ب أ)

أعلنت السلطات الصحية في الصين عن وفاة 115 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في مقاطعة هوبي وحدها بحلول نهاية يوم الخميس 20 فبراير ما يرفع إجمالي حالات الوفاة في المقاطعة إلى 2144 شخصا.

وأضافت أنه تم تسجيل 411 حالة إضافية مؤكدة بالفيروس القاتل في هوبي ما يرفع عدد المصابين إلى 62 ألفا و 442 شخصا حتى نهاية أمس الخميس.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن 1451 شخصًا من المصابين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من المرض ما يرفع عدد المتعافين من المرض إلى 11 ألف و 788 شخصًا.