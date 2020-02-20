الرئيس الجزائري: الحراك أنقذ البلاد من كارثة

الجزائر - (د ب أ)

جدد اليوم الخميس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ثناءه على الحراك الشعبي الذي خرج اليه الجزائريون منذ الـ 22 من فبراير الماضي، مشيرا "لولا الحراك لانهارت الدولة الوطنية، والشعب أوقف المؤامرة التي حيكت ضد البلاد في وقتها".

وأضاف الرئيس الجزائري في لقائه الذي بثه التلفزيون الرسمي اليوم، والذي جمعه بمدراء عدد من المؤسسات الاعلامية ببلاده، "من يواصلون الحراك للاحتجاج يمارسون حقهم في التعبير عن رأيهم في حرية لأن هذا أساس الديمقراطية، وهي ظاهرة صحية، أما الإضرابات العشوائية فهي مرفوضة".

وحذر تبون، عشية خروج الجزائريين في المظاهرة التي يتوقع المراقبون أن تكون كبيرة تزامنا مع الاحتفال بسنوية الحراك من الاختراق، مشيرا" هناك بوادر اختراق للحراك من الداخل والخارج".

وأضاف: "الحراك أنقذ البلاد من كارثة، ولولاه لأصبح وضعنا مثل ليبيا، ولأصبحت بعض الدول تبحث لحل لأزمتنا بدل مساعدة الدولة الشقيقة في إيجاد حل سلمي".