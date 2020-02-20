سلطان عمان الجديد يحذف اسم "قابوس" من النشيد الوطني

وكالات:

قرر سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق، اليوم الخميس، إدخال تعديلات على النشيد الوطني الذي كان يتضمن كلمات تشير إلى السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

يأتي ذلك غداة انتهاء فترة الحداد الرسمية، ووفقًا للمرسوم السلطاني سيتم حذف كلمات النشيد "أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء" وإدخال كلمات جديدة هي "فارتقي هام السماء واملئي الكونَ الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء".

يذكر أن السلطان قابوس تولّى الحكم لنحو 50 عاما، توفي في العاشر من يناير الماضي عن 79 عاما. ولم يكن قابوس متزوجا ولا أبناء أو أشقاء له ليرثوا الحكم من بعده، بل أبناء عمومة فقط.

النص الكامل للمرسوم السلطاني:

مرسوم سلطاني رقم (۲/ ۲۰۲۰ ) بتعديل الملحق رقم (3) المرفق

بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2004،

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى : يُستبدل بالبند " أولا " من الملحق رقم (3) المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني المشار إليه ، البند المرفق بهذا المرسوم .

المادة الثانية : يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم ، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من

تاريخ صدوره.

صدر في: 26 من جمادى الثانية سنة 1441هـ

الموافق : ۲۰ من فبرابر سنة ۲۰۲۰م

الملحق رقم (۳)

النشيد الوطني

أولا: النشيد

يا رَّبنا احفظ لنا

جلالة السلطان

والشعبَ في الأوطان

بالعزّ والأمان

وليدمْ مؤيدا

عاهلا ممجدا

بالنفوسِ يفتدى

يا عمان نحنُ من عهدِ النبي

أوفياء من كرامِ العرب

فارتقي هام السماء

واملئي الكونَ الضياء

واسعدي وانعمي بالرخاء