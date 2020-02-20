بسبب كورونا.. العراق يغلق المنافذ الحدودية في وجه الإيرانيين

وكالات:

قررت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، منع دخول الإيرانيين لثلاثة أيام عبر المنافذ الحدودية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد قرار سابق بإيقاف الرحلات الجوية إلى الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية، في وقت سابق أيضًا وقف جميع رحلاتها إلى إيران، بعد إعلان طهران عن وجود حالات وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية في بيان لها، إنه تقرر توقيف تشغيل جميع الرحلات إلى إيران بشكل فوري نظراً لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا.

‫وأضافت الخطوط الجوية الكويتية أن سبب الإيقاف تحاشيًا لأي احتمال بانتقال المرض بين الركاب.

كانت وزارة الصحة الكويتية أوصت في وقت سابق اليوم بعدم السفر إلى مدينة قم الإيرانية جنوب العاصمة طهران، وذلك بعد تسجيل حالتي وفاة بالمدينة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الخميس، إن البلاد شهدت 394 حالة إصابة جديدة مؤكدة أمس الأربعاء، في انخفاض حاد من 1749 حالة في اليوم السابق. وعدد إصابات الأربعاء المعلن هو أقل عدد منذ 23 يناير.

كان الفيروس المستجد قد ظهر في مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي الواقع بوسط البلاد، في ديسمبر وانتشر إلى عدد من دول العالم، وتسبب في وفاة أكثر من ألفي شخص.