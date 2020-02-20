الكويت تؤكد خلوها من فيروس كورونا وتتوعد مروجي الشائعات

الكويت - (د ب أ)

نفت وزارة الصحة الكويتية صحة ما يتم تداوله عبر تسجيل صوتي يفيد بوجود حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مستشفى الجهراء شمال غرب العاصمة الكويت مؤكدة "عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس في دولة الكويت حتى الآن".

وشددت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس على أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يروج لمثل هذه الشائعات، التي بدورها تثير الخوف والقلق بين الناس وتهدد استقرار الأمن الصحي في البلاد.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين بعدم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأوصت وزارة الصحة الكويتية في بيان سابق اليوم الخميس بعدم السفر إلى مدينة قم الإيرانية جنوب العاصمة طهران في الوقت الحالي، وذلك بعد ظهور عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" هناك وتسجيل حالتي وفاة نتيجة الإصابة به.

وقالت الوزارة في البيان إن التوصية جاءت بناء على آخر تطورات انتشار الفيروس عالميا وتسجيل وفيات جراء الإصابة به في مدينة قم.

وأوضحت أنه انطلاقا من حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين ستقوم بـ "تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين من مدينة قم حتى يتم التأكد من عدم حملهم للفيروس".