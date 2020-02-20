أكثر الكلمات إنتشاراً

السوبر المصري فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس منع المهرجانات ليفربول واتليتكو

صيانة الدستور الإيراني: تصريحات هوك تدخل في شؤوننا الداخلية

10:22 م الخميس 20 فبراير 2020
صيانة الدستور الإيراني: تصريحات هوك تدخل في شؤوننا الداخلية

المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك

وكالات:

اعتبر مجلس صيانة الدستور الإيراني أن تصريحات مبعوث أمريكا الخاص إلى إيران، براين هوك، تدخل سافر في شؤون الجمهورية الإسلامية الداخلية.

وكتب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران عباس علي كدخدايي، على "تويتر"، ردًا على تصريحات هوك "هذه التصريحات تؤكد أن لدى واشنطن تصورًا مبهما وخاطئا عن إيران وانتخاباتها.. لايحق لأمريكا التحدث عن الشعب الإيراني مرفوع الرأس".

وكان هوك، قد أصدر مؤخرا تصريحات وصف فيها الانتخابات التشريعية الإيرانية بأنها "مسرحية" وأن مجلس صيانة الدستور يمارس عملية قمع ضد الإيرانيين الذين يرغبون بالترشح لمناصب حكومية".

براين هوك أمريكا إيران الشعب الإيراني

الخبر التالى:

الكويت تؤكد خلوها من فيروس كورونا وتتوعد مروجي الشائعات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"رياح وضباب".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة