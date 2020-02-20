الرئيس الصيني يشكر السيسي على دعمه في مواجهة كورونا

القاهرة - (أ ش أ):

بعث الرئيس الصيني شي جين بينج، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإرساله رسالة تضامن ودعم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعلى المساعدات الطبية المقدمة في هذا الإطار.

وقال سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج- في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، بمقر السفارة الصينية بالقاهرة اليوم الخميس، إن الرئيس شي جين بينج أكد في الرسالة "التي تم تسليمها إلى وزارة الخارجية المصرية" قوة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وأنه يهتم شخصيا بتطوير هذه العلاقات، مشيرا إلى ثقته في قدرة بلاده على التغلب على الفيروس.

ونوه بأن 160 من رؤساء دول وحكومات أرسلوا رسالة دعم وتضامن إلى الصين، وكذا أكثر من 30 منظمة دولية، مشيدا بالدور المصري في إصدار بيان في الاجتماع 36 للاتحاد الإفريقي لدعم الجهود الصينية في مكافحة فيروس كورونا، فضلا عن رسالة الدعم الذي أرسلها أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية إلى وزير خارجية الصين، ما يعبرعن قوة الصداقة التقليدية بين الصين والدول الإفريقية والعربية.

وقدم ليتشيانج شكره وتقديره للسفير المصري في بكين الدكتور محمد البدري وأعضاء السفارة المصرية هناك في الدعم الذي قدموه، معربا عن سعادته بقرار شركة مصر الطيران استئناف تسيير رحلات الطيران من وإلى الصين (القاهرة – بكين – جوانزو) بداية من 27 فبراير الجاري، والذي يعد خطوة نحو تعزيز التعاون والتبادل بين البلدين.

وأوضح أن الجانب الصيني اتخذت إجراءات وقائية واحترازية؛ لضمان السلامة الصحية لركاب وأطقم الطائرات، مشيرا إلى تعاون الصين مع دول العالم لمواجهة هذا الفيروس.

وأكد أن الصين حكومة وشعبا يعملون بعزيمة من أجل القضاء على فيروس (كورونا) المستجد في مدينة ووهان مقاطعة هوبي "مركز انتشار الفيروس" وكافة المقاطعات والمدن الصينية، موضحا أن بلاده تشهد حاليا زيادة في أعداد المتعافين من هذا الفيروس لمدة 14 يوما على التوالي، وهذه مؤشرات إيجابية تدل على أن هذا الفيروس قابل للسيطرة والوقاية منه.

وأفاد بأن الجانب الصيني يولي اهتماما كبيرا بالجالية المصرية وحالتهم الصحية الجيدة في البلاد، وأن الرئيس الصيني أصدر تعليمات بالاهتمام بمتابعة الجاليات الأجنبية بما فيها المصرية، معربا عن سعادته بعد علم السفارة الصينية لدى مصر منذ أيام عن انتهاء فترة الحجر الصحي للمواطنيين المصريين العائدين من مدينة (ووهان) بدون تسجيل أي حالة إصابة.

وأضاف أن الجامعات الصينية توفر كافة الدعم للمصريين الذين يدرسون في مدينة (ووهان)، حيث تم إطلاق خدمة بالإرشادات الصحية بثمانية لغات، حول الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى تعاون السلطات الصينية مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة هذا الفيروس.

وأشاد السفير الصيني، بنجاح الحكومة المصرية خاصة وزارة الصحة في التعامل الحسن مع الحالة المتكشفة بفيروس (كورونا)، وكذلك الإجراءات الاحترازية للوقاية منه، مؤكدا أنه لا داعي للقلق المفرط في مصر من هذا الفيروس فهو قابل للشفاء والوقاية منه.