رئيس مجلس الأمة الجزائري: صفقة القرن تنسف أي حل عادل للقضية الفلسطينية

الجزائر - (أ ش أ)

أكد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري بالنيابة (الغرفة العليا بالبرلمان) اليوم الخميس أن المبادرة التي اصطلح على تسميتها ب"صفقة القرن" تنسف كل المبادرات الرامية إلى الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

وقال بيان للمجلس عقب لقاء قوجيل للسفير الجديد لدولة فلسطين بالجزائر أمين مقبول، إنه تم خلال اللقاء لواقع العلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين الشقيقين منذ الثورة التحريرية، كما تم استعراض تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

وأعرب قوجيل عن موقف الجزائر الرافض وبشدة لمحاولة القفز على قرارات الشرعية الدولية عبر طرح المبادرة التي اصطلح على تسميتها "صفقة القرن" والتي تنسف كلية كل المبادرات الرامية الى الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

وجدد قوجيل التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف طبقا لقرارات مجلس الأمن و المرجعيات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام.

ووجه التحية نضال الشعب الفلسطيني، ودعا إلى ضرورة رص الصفوف الداخلي الفلسطيني وتوحيد الجهود، معتبرا أن ذلك هو اللبنة الأولى التي ستعزز الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.

من جهته، أشاد السفير الفلسطيني بالموقف الجزائري الثابت تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والذي يبقى موقفا داعما ومؤيدا بدون تدخل.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق النوعي الداعم للقضية الفلسطينية في مختلف المنابر والمحافل البرلمانية على جميع المستويات.