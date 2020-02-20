وزير الدفاع التركي: لا نريد صدامًا مع روسيا في إدلب

وكالات:

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أن بلاده لا تريد صدامًا مع روسيا في مدينة إدلب السورية، لافتًا إلى أن أنقرة وموسكو متفاهمان ولا مشاكل بينهما، وأن الهدف الرئيسي للقوات المسلحة التركية في إدلب هو الجيش السوري.

وقال آكار، لقناة "سي إن إن ترك"، إن أنقرة ستواصل المفاوضات مع موسكو بشأن إدلب.

وأضاف آكار "لدينا حوار جيد مع روسيا على أرض الميدان. مع وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان، مع الملحق العسكري والعسكريين في أرض الميدان، نحن في حوار دائم معهم. نتخذ جميع التدابير لمنع الحوادث. نعمل بصراحة وشفافية كبيرة. لا نريد بأي حال من الأحوال السماح بأي صدام مع روسيا. هدفنا هو وقف هجمات النظام".

وشدد وزير الدفاع التركي، أن بلاده لا تدعو الولايات المتحدة إلى التدخل العسكري المباشر في إدلب السورية، وأن واشنطن قد ترسل بطاريات منظومة الصواريخ باتريوت إلى تركيا.

وأضاف أكار: "مع الأسف، روسيا لا توافق بالكامل على طلباتنا باستخدام الأجواء السورية. من المهم في الوقت الحالي أن نستخدمها بالكامل، هناك تقدم في هذا الاتجاه، فنحن نتفاوض، الموضوع لايزال على جدول الأعمال".

وفي وقت سابق، أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن المسلحين المدعومين من تركيا قاموا باختراق دفاعات الجيش السوري بغطاء من المدفعية التركية في منطقة قميناس بالقرب من النيرب، فيما قامت الطائرات الروسية بقصف الإرهابيين الذين اخترقوا خط الدفاع، ما سمح للجيش السوري بصد جميع الهجمات بنجاح.