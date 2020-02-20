أكثر الكلمات إنتشاراً

السوبر المصري فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس منع المهرجانات ليفربول واتليتكو

وزير الدفاع التركي: لا نريد صدامًا مع روسيا في إدلب

09:04 م الخميس 20 فبراير 2020
وزير الدفاع التركي: لا نريد صدامًا مع روسيا في إدلب

رئيس أركان الجيش التركي خلوصي آكار

وكالات:

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أن بلاده لا تريد صدامًا مع روسيا في مدينة إدلب السورية، لافتًا إلى أن أنقرة وموسكو متفاهمان ولا مشاكل بينهما، وأن الهدف الرئيسي للقوات المسلحة التركية في إدلب هو الجيش السوري.

وقال آكار، لقناة "سي إن إن ترك"، إن أنقرة ستواصل المفاوضات مع موسكو بشأن إدلب.

وأضاف آكار "لدينا حوار جيد مع روسيا على أرض الميدان. مع وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان، مع الملحق العسكري والعسكريين في أرض الميدان، نحن في حوار دائم معهم. نتخذ جميع التدابير لمنع الحوادث. نعمل بصراحة وشفافية كبيرة. لا نريد بأي حال من الأحوال السماح بأي صدام مع روسيا. هدفنا هو وقف هجمات النظام".

وشدد وزير الدفاع التركي، أن بلاده لا تدعو الولايات المتحدة إلى التدخل العسكري المباشر في إدلب السورية، وأن واشنطن قد ترسل بطاريات منظومة الصواريخ باتريوت إلى تركيا.

وأضاف أكار: "مع الأسف، روسيا لا توافق بالكامل على طلباتنا باستخدام الأجواء السورية. من المهم في الوقت الحالي أن نستخدمها بالكامل، هناك تقدم في هذا الاتجاه، فنحن نتفاوض، الموضوع لايزال على جدول الأعمال".

وفي وقت سابق، أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن المسلحين المدعومين من تركيا قاموا باختراق دفاعات الجيش السوري بغطاء من المدفعية التركية في منطقة قميناس بالقرب من النيرب، فيما قامت الطائرات الروسية بقصف الإرهابيين الذين اخترقوا خط الدفاع، ما سمح للجيش السوري بصد جميع الهجمات بنجاح.

خلوصي آكار وزارة الدفاع التركية روسيا مدينة إدلب

الخبر التالى:

رئيس مجلس الأمة الجزائري: صفقة القرن تنسف أي حل عادل للقضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بركلات الجزاء.. الزمالك يتوّج بالسوبر على حساب الأهلي