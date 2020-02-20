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سلامة: المباحثات الليبية المشتركة في جينيف أنجزت اتفاق تبادل للأسرى

07:36 م الخميس 20 فبراير 2020
سلامة: المباحثات الليبية المشتركة في جينيف أنجزت اتفاق تبادل للأسرى

غسان سلامة

وكالات:

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إن المباحثات الليبية المشتركة في جينيف، أنجزت اتفاق تبادل للأسرى.

وأكد في تصريحات لفضائية "العربية" اليوم الخميس، أن قرار استئناف المفاوضات الليبية بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج تعليقها، كان "قرارًا ليبيا".

وأضاف أن "خروق الهدنة تهدد مسار برلين حول ليبيا"، مؤكدًا "أحرزنا تقدمًا في مسألة إبعاد المعارك في ليبيا عن مناطق السكن".

أعلنت الأمم المتحدة مساء اليوم الخميس، استئناف المفاوضات العسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا لبحث وقف إطلاق دائم للنار في البلاد.

وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جان العلم لوكالة "فرانس برس" إنه تم "استئناف" هذه المباحثات غير المباشرة التي تجري في جنيف بإشراف المنظمة الدولية.

ودخلت هدنة بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر حيز التنفيذ في 12 يناير الماضي، لكن الجانبين يتبادلان الاتهامات بانتهاكها، منذ ذلك الحين.

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