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موسكو ترد على اتهامات جورجيا بتنفيذ هجمات إلكترونية

06:40 م الخميس 20 فبراير 2020
موسكو ترد على اتهامات جورجيا بتنفيذ هجمات إلكترونية

وزارة الخارجية الروسية

وكالات:

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أندري رودينكو، أن روسيا لا تعتزم التدخل في الشؤون الداخلية لجورجيا بأي شكل من الأشكال، لافتة إلى أنها ترفض الاتهامات الموجهة لروسيا بتورطها بهجمات الكترونية.

وقال رودينكو لوكالة "سبوتنيك" بشأن الاتهامات الجورجية "نترك هذه التعليقات على ضمير ممثلي جورجيا الذين أدلوا بها. روسيا لا تتدخل ولن تتدخل بأي حال في الشؤون الداخلية لجورجيا بشكل أو بآخر".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الجورجية فلاديمير كونستانتينيدي اتهم روسيا بالتورط في تنظيم وتنفيذ هجمات إلكترونية في عام 2019 على مواقع الويب الخاصة بالإدارة الرئاسية، والنظام القضائي ومختلف البلديات والمؤسسات الحكومية والتجارية والإعلامية، إلا أنه لم يقدم أي دليل على تورط روسي.

وزارة الخارجية الروسية أندري رودينكو موسكو الهجمات الإلكترونية

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